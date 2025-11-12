Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa zabeležili su peti uzastopni trijumf u NBA ligi, pošto su u gostima savladali Sakramento Kingse rezultatom 122:108

Junak trijumfa bio je maestralni Nikola Jokić, koji je utakmicu završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom. Meč je završio sa 35 poena uz svega tri promašaja iz igre (16/9). Uz to zabeležio je 15 skokova, sedam asistencija i dve osvojene lopte.

"Volim što ljudi tako misle, ali definitivno nije lako. Čoveče, sviđa mi se što me ljudi vide kao da igram lako, ali definitivno nije lako", kazao je Jokić posle utakmice, a onda se osvrnuo na pojačanja Denvera:

"Imamo stvarno dobrog rezervnog centra koji je stvarno dominantan, koji je igrao u ligi 15-16 godina. I imamo Brusa koji je osvojio prvenstvo, donosi nam istu energiju svake večeri. I Redži koji je stvarno verovatno jedan od najboljih šutera u ligi, tako da je stvarno dobro imati ih u našem timu."

1/6 Vidi galeriju Jokić u dresu Denver Nagetsa. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski košarkaš upozorava da neke stvari ipak moraju da se promene.

"Mislim da igramo na pravi način. Ali još uvek pravimo jednostavne greške i pravimo glupe greške, recimo tako. Uh, nekako prestanemo da radimo ono što nam odgovara, ali kada radimo ono što nam odgovara, mislim da igramo stvarno dobru košarku."