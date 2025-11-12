Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa zabeležili su peti uzastopni trijumf u NBA ligi, pošto su u gostima savladali Sakramento Kingse rezultatom 122:108

Junak trijumfa bio je maestralni Nikola Jokić, koji je utakmicu završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom. Meč je završio sa 35 poena uz svega tri promašaja iz igre (16/9). Uz to zabeležio je 15 skokova, sedam asistencija i dve osvojene lopte.

"Volim što ljudi tako misle, ali definitivno nije lako. Čoveče, sviđa mi se što me ljudi vide kao da igram lako, ali definitivno nije lako", kazao je Jokić posle utakmice, a onda se osvrnuo na pojačanja Denvera:

"Imamo stvarno dobrog rezervnog centra koji je stvarno dominantan, koji je igrao u ligi 15-16 godina. I imamo Brusa koji je osvojio prvenstvo, donosi nam istu energiju svake večeri. I Redži koji je stvarno verovatno jedan od najboljih šutera u ligi, tako da je stvarno dobro imati ih u našem timu."

Jokić u dresu Denver Nagetsa. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski košarkaš upozorava da neke stvari ipak moraju da se promene.

"Mislim da igramo na pravi način. Ali još uvek pravimo jednostavne greške i pravimo glupe greške, recimo tako. Uh, nekako prestanemo da radimo ono što nam odgovara, ali kada radimo ono što nam odgovara, mislim da igramo stvarno dobru košarku."

Ne propustiteKošarkaPOLA ČOVEK - POLA REKORD! Ovo što Srbin radi, košarka ne pamti: Nikola Jokić još jednom ispisao istoriju NBA lige!
Nikola Jokić
KošarkaŠOKIRAO PLANETU DONČIĆEVIM TREJDOM, A NAPRAVIO JE JOŠ GORU GREŠKU SA JOKIĆEM! Isplivala nestvarna priča o Herisonu: Srbina stavio u isti koš sa OVIM čovekom!
Luka Dončić i Nikola Jokić
KošarkaAUUU LJUDI, KAKVA DOMINACIJA! Pogledajte kako je Nikola Jokić zatrpao koš Kingsa! Brojao do 35 uz svega tri promašaja iz igre - nestvarno! (VIDEO)
Nikola Jokić
Košarka"TAČDAUN" MAJSTORA JOKIĆA! Srbin čudesnim dodavanjem oduševio i NBA ligu! Odmah su podelili snimak nestvarnog poteza Somborca!
Nikola Jokić

Nikola Jokić citira Tomija Šelbija Izvor: YouTube/DNVR Sports