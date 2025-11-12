PARTIZAN ODLOŽIO MEČ! Ovo će zanimati sve Grobare - poznat i novi termin!
Utakmica 7. kola ABA lige između Igokee i Partizana zvanično je odložena.
Meč je prema prvobitnom rasporedu trebalo da se odigra u ponedeljak od 13 časova što je izazvalo brojne komentare, jer je reč o izuzetno neobičnom terminu za meč regionalnog prvenstva. Na kraju, zajedničkom odlukom klubova i lige, odlučeno je da se duel pomeri za novi datum.
Kako je potvrđeno, novi termin odigravanja ovog duela biće 16. januar 2026. godine.
Ova odluka svakako ide na ruku crno-belima, koji imaju vrlo zgusnut raspored. Partizan ove nedelje igra duplo kolo Evrolige, dok ga već naredne očekuje novi meč u elitnom evropskom takmičenju, protiv Fenerbahčea.
S druge strane, i Igokea će profitirati od promene termina, pošto tim iz Laktaša neće morati da igra samo dva dana pre veoma važnog duela u FIBA Ligi šampiona, što bi dodatno iscrpelo ekipu i otežalo pripreme za evropske obaveze.