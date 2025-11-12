Slušaj vest

Nurić je putem društvenih mreža uputio podršku Laziću koji će, prema navodima pojedinih medija u BiH, preskočiti utakmice sa Turskom i Srbijom u novembru u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Čeka se još zvanična potvrda Saveza, mada je i sama objava Nurkića na ove natpise jasan znak da on zna da se Lazić neće odazvati pozivu novog selektora Darija Đerđe.

"Jedan je Laza! Verovatno svi treba da uradimo isto što i Lazo. To je jedini način da KSBiH konačno doživi promene. Ako se ovako nastavi, neka onda igraju predsednik i ostali iz saveza. Vreme je da odete jedan po jedan", napisao je Jusuf Nurkić.

Nezadovoljstvo svlačionice radom Saveza nije novijeg datuma.

Reprezentativci BiH jasno traže promene u savezu, a ostaje otvoreno pitanje hoće li nakon Lazića uslediti još odustajanja. Novi selektor Dario Đerđa u utorak je objavio prvi spisak za utakmice protiv Turske i Srbije. Reprezentacija se okuplja u Sarajevu, a prvu utakmicu igra 27. novembra u gostima kod Turske, a tri dana kasnije dočekuje Srbiju u dvorani Mirza Delibašić u Sarajevu.

Ukoliko ne bude Lazića u timu, biće to ozbiljan udarac za BiH. On iza sebe ima odličan nastup na Evropskom prvenstvu, gde je bio jedan od najkonstantnijih igrača reprezentacije sa prosekom od 7,8 poena i 2,8 skokova po utakmici. Posebno se istakao u pobedi protiv Gruzije (84:76), kada je ubacio 13 poena i pomogao "zmajevima" da se nakon 32 godine plasiraju u drugi krug Eurobasketa.

Pored Srbije, BiH i Turske, u kvalifikacionoj grupi još je i Švajcarska.

