Sam rezultat meča odslikava odnos snaga u Ljubljani.

Venecija se držala prvo poluvreme, a Cedevita Olimpija u trećoj četvrtini prelomila meč, da bi u polsednjoj deonici usledio potpuni potop gostiju za ubedljivih 28 razlike.

Jaka Blažič je bio jedan od najboljih u pobedničkom timu sa 13 poena upisao je i 5 skokova, jednu asistenciju, ostvario indeks korisnosti 18. Najefikasniji je bio Umodža Gibson sa 15 poena.

U meču grupe B košarkaši Budućnosti savladali su Kemnic u gostima rezultatom 84:71.

Bila je to peta pobeda ekipe trenera Žakelja u Evrokupu, četvrta uzastopna koja je postavila Podgoričane pri sam vrh tabele drugog po snazi evropskog takmičenja.".

Daleko najzaslužniji za pobedu gostiju bio je Francuz Aksel Butej sa 26 poena (6/6 za dva, 4/8 za tri, 2/2 za jedan), 9 skokova i dve asistencije.