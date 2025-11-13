Slušaj vest

Klivlend je prethodne noći uspeo da prekine pobednički niz Majamija.

Nakon tri uzastopna trijumfa, tim sa Floride doživeo je poraz od raspoloženih Kavsa - 130:116.

Slavio je Klivlend ubedljivo i tako se osvetio za poraz koji su doživeli od Hita pre samo dve večeri, kada je nakon perfektnog pasa Nikole Jovića Endru Vigins uz zvuk sirene postigao koš za pobedu.

Ovoga puta Kavsi nisu dozvolili rivalu ni da pomisli da može do trijumfa. Dobili su četvrtu deonicu rezultatom 37:19 i zasluženo ubedljivo slavili.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džeret Alen sa 30 postignutih poena, a pratili su ga Hanter sa 21 i Kreg Porter sa 19 poena.

S druge strane, najbolji je bio Norman Pauel sa 27 poena. Vigins je ubacio 17, a Devion Mičel 16 poena.

Reprezentativac Srbije Nikola Jović nije se proslavio na ovom meču. Za 22 minuta ubacio je samo dva poena uz izuzetno loših 1/6 iz igre (0/3 za tri poena). Imao je Nikola četiri skoka, tri asistencije, dve ukradene lopte, dve blokade, ali i četiri izgubljene.

