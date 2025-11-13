Slušaj vest

Nestvarno poluvreme odigrao je centar Denvera Nikola Jokić na meču protiv Klipersa.

Nakon druge deonice rezultat na semaforu bio je 63:68 u korist Klipersa, a Srbin je na svom kontu imao čak 33 poena!

Poigravao se sa odbranom Klipersa od starta meča, radio bukvalno šta je hteo na terenu. Sipao je trojke kao nikada do sada i vrteo nesrećnog Hrvata Ivicu Zubca kao na ringišpilu.