ČUDESNI JOKIĆ UBACIO 33 POENA ZA POLUVREME! Nestvarna dominacija Srbina - Bogdanovi Klipersi nisu znali šta ih je snašlo! Somborac sipao sa svih strana!
Nestvarno poluvreme odigrao je centar Denvera Nikola Jokić na meču protiv Klipersa.
Nakon druge deonice rezultat na semaforu bio je 63:68 u korist Klipersa, a Srbin je na svom kontu imao čak 33 poena!
Poigravao se sa odbranom Klipersa od starta meča, radio bukvalno šta je hteo na terenu. Sipao je trojke kao nikada do sada i vrteo nesrećnog Hrvata Ivicu Zubca kao na ringišpilu.
Sve je pogađao Nikola, pa je na odmor otišao sa 33 poena uz sjajnih 10/15 iz igre (4/5 šut za tri, 9/9 slobodna bacanja), šest skokova, dve asistencije, jedna blokada, bez izgubljene lopte.
