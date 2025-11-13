Hit komentar u prenosu uživo.
"JOKIĆ TRČI KAO KONJ" Američki komentator pao u trans posle spektakularnog poteza Srbina!
Spektakularnim zakucavanjem iz kontre Nikola Jokić oduševio je komentatora koji je uživo prenosio meč Klipersi - Denver.
Podsetimo, Denver je na gostovanju savladao Kliperse rezultatom 130:116, a fantastični Jokić meč je završio sa 55 postignutih poena.
Detalji sa meča Klipersi - Denver, Nikola Jokić. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
U moru atraktivnih poteza koje je izveo na meču posebno se izdvojilo jedno zakucavanje u prvoj četvrtini.
U punom trku pretrčao je Nikola ceo teren i zakucao na atraktivan način.
"Jokić trči kao konj, njiii-haaa" uzviknuo je oduševljeni komentator u prenosu meča.
