Spektakularnim zakucavanjem iz kontre Nikola Jokić oduševio je komentatora koji je uživo prenosio meč Klipersi - Denver.

Podsetimo, Denver je na gostovanju savladao Kliperse rezultatom 130:116, a fantastični Jokić meč je završio sa 55 postignutih poena.

Detalji sa meča Klipersi - Denver, Nikola Jokić.

U moru atraktivnih poteza koje je izveo na meču posebno se izdvojilo jedno zakucavanje u prvoj četvrtini.

U punom trku pretrčao je Nikola ceo teren i zakucao na atraktivan način.

"Jokić trči kao konj, njiii-haaa" uzviknuo je oduševljeni komentator u prenosu meča.

Kurir sport