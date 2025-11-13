Slušaj vest

Rekord sezone ostvario je Nikola Jokić prethodne noći.

Košarkaši Denvera savladali su Los Anđeles Kliprese rezultatom 130:116, a nezaustavljivi Somborac bio je apsolutni junak ovog meča.

1/6 Vidi galeriju Detalji sa meča Klipersi - Denver, Nikola Jokić. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Za 33 minuta, koliko je proveo na terenu, Nikola je zabeležio 55 poena uz fantastičnih 18/13 iz igre (78.3 odsto). Trojke je šutirao sjajno 5/6, a ubacio je i 14 slobodnih bacanja iz 16 pokušaja. Uz to, Srbin je zabeležio 12 skokova i šest asistencija.

Poigravao se sa protivničkim košarkašima čitav meč. Dominirao je u reketu, sipao trojke, delio spektakularne asistencije i čudesnim potezima dovodio do ludila protivničke igrače.

Za sve vas koji ste propustili ovaj okršaj, ali i one koji žele ponovo da uživaju u čarolijama Somborca, imamo sjajnu video kompilaciju najboljih poteza Jokića sa ovog meča.

Zavalite se i uživajte u košarkaškoj magiji srpskog Džokera!

Kurir sport