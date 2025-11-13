Slušaj vest

Nikola Jokić igra košarku života, a statistika to jasno pokazuje.

Nakon impresivnih brojki koje je beležio u prethodnoj sezoni, mislili smo da "bolje ne može", ali Somborac nas je ponovo razuverio. U njegovom slučaju - nebo je granica!

Prethodne noći Nagetsi su na gostovanju savladali Los Anđeles Kliprese 130:116, a Jokić je ostvario rekord sezone. Zabeležio je 55 poena uz fantastičnih 18/13 iz igre (78.3 odsto). Trojke je šutirao sjajno 5/6, a ubacio je i 14 slobodnih bacanja iz 16 pokušaja. Uz to, imao je 12 skokova i šest asistencija.

Samo dan ranije dominirao je i na meču protiv Kingsa, kada je za 33 minuta igre zabeležio 35 poena uz 15 skokova i sedam asistencija. Imao je neverovatnih 84.2 odsto uspešnosti u šutu iz igre, promašio je samo tri od ukupno 19 upućenih šuteva (1/2 za tri poena).

Nikola je tako postao prvi igrač u istoriji NBA koji je u dva dana ubacio 90+ poena uz impresivnih 80 odsto šuta iz igre.

Ali to nije sve...

Na meču protiv Klipersa postigao je 25 poena u prvoj deonici - što je najbolja četvrtina u njegovoj karijeri i najefikasniji period jednog igrača u sezoni. Do poluvremena je imao čak 33 poena, što je takođe rekord ove sezone. Na kraju, meč je završio sa 55 poena i tako izjednačio sezonski rekord koji je držao igrač Oklahome Šej Gildžes-Aleksander.

Denver je u novembru ostvario pet trijumfa, a Nikola je prosečno beležio 32 poena, 12 skokova i 12 asistencija po meču uz neverovatnih 81% šuta iz igre i +/- +72. Prvi je igrač u istoriji NBA lige koji na pet vezanih mečeva ima tripl-dabl u proseku sa 30+ poena uz 80 odsto šuta iz igre.

