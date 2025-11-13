Fantastični Somborac odigrao je utakmicu za anale. Za 33 minuta igre zabeležio je 55 poena uz 12 skokova i šest asistencija. Šutirao je 18/23 iz igre (5/6 za tri poena) i tako postao tek četvrti igrač u istoriji NBA koji je ubacio 55 poena uz 78+ odsto šuta.