NBA liga odala priznanje Somborcu nakon epskog izdanja protiv Klipresa.
oduševio
NBA LIGA SE OGLASILA ZBOG JOKIĆA: Ne mogu da veruju šta je Srbin uradio!
Slušaj vest
Košarkaši Denvera savladali na gostovanju Los Anđeles Kliprese rezultatom 130:116, a centralna figura meča bio je srpski košarkaš Nikola Jokić.
Detalji sa meča Klipersi - Denver, Nikola Jokić. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Fantastični Somborac odigrao je utakmicu za anale. Za 33 minuta igre zabeležio je 55 poena uz 12 skokova i šest asistencija. Šutirao je 18/23 iz igre (5/6 za tri poena) i tako postao tek četvrti igrač u istoriji NBA koji je ubacio 55 poena uz 78+ odsto šuta.
Nakon meča NBA liga objavila je na svom zvaničnom "X" nalogu impresivnu statistiku Srbina uz snimak njegovog sjajnog zakucavanja sa meča.
Kurir sport
Reaguj
Komentariši