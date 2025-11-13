Slušaj vest

Herison je dobio otkaz i više nije generalni menadžer Maveriksa. Ovu funkciju je radio od 2021. godine, a njegov mandat je obeležila odluka da pusti Luku Dončića u Lejkerse koja je izazvala brojne i burne reakcije.

Očekivano, novinari su prvom iskoristili prvu priliku da pitaju Slovenca o promeni u ekipi iz Teksasa.

- Grad Dalas, navijači, igrači - uvek će imati posebno mesto u mom srcu. Mislio sam da ću tamo zauvek ostati, ali nisam. To će mi uvek biti posebno mesto. Uvek mogu da ga zovem domom. Ali sada sam fokusiran na Lejkerse, pokušavam da idem dalje - rekao je Dončić.

Usledilo je pitanje da li je moguće da jednog dana ponovo zaigra za Dalas.

- Trenutno sam usredsređen samo na Lejkerse. Bez daljih komentara - isistirao je Luka Dončić.

