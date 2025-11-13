Slušaj vest

Pravi pakao priredio je Klipersima Nikola Jokić prethodne noći.

Denver je na gostovanju savladao Kliprese rezultatom 130:116, a čudesni Srbin ostvario je rekord sezone.

Za 33 minuta igre zabeležio je 55 poena uz 12 skokova i šest asistencija i tako doneo šesti uzastopni trijumf svom timu.

Pred okršaj Klipersa i Denvera mnogi su verovali da će hrvatski centar Ivica Zubac, koji važi za sjajnog defanzivca, stati na put Nikoli Jokiću, Srbin ih je po ko zna koji put uverio da se još uvek nije rodio taj koji može da ga zaustavi kada je raspoložen za igru.

Potpuno nemoćan bio je Zubac na ovom meču. Na sve moguće načine pokušavao je da zaustavi Srbina, ali uzalud - Nikola je radio bukvalno šta je hteo na terenu. Sipao je trojke preko njegove ruke, probijao ga, vozao na čuvenom "somborskom ringišpilu" - ma, doveo ga do ludila.

Na njegovu žalost, agonija se nastavila i nakon poslednjeg zvuka sirene. Naime, posle meča nesrećni Zubac postao je predmet sprdnje na društvenim mrežama. Brojni fanovi na izuzetno duhovit način prokomentarisali su njegov okršaj sa srpskim asom.

Ovo su neke od najzanimljivijih objava:

