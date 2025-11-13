Slušaj vest

Čuveni "Inside NBA" četverac Šakil O'Nil, Keni Smit, Čarls Barkli i Erni Džonson diskutovao je o trenutnim favoritima za MVP priznanje.

Iako je spektakularnim partijama u novoj NBA sezoni Nikola Jokić dokazao da mu nema ravnog u NBA ligi, legendarni Šek smatra da je Francuz Viktor Vembanjama ispred Džokera u MVP trci.

Najbolji košarkaš današnjice ove sezone prosečno beleži 28.8 poena, 13.1 skokova i 10.9 asistencija po meču, a njegov Denver sa skorom 8-2 trenutno zauzima drugu poziciju na tabeli.

Posebno impresivan Nikola je u ovom mesecu. Denver je u novembru ostvario pet trijumfa, a Nikola je prosečno beležio 32 poena, 12 skokova i 12 asistencija po meču uz neverovatnih 81% šuta iz igre i +/- +72. Prvi je igrač u istoriji NBA lige koji na pet vezanih mečeva ima tripl-dabl u proseku sa 30+ poena uz 80 odsto šuta iz igre.

U noći između utorka i srede ubacio 35 poena Kingsima, da bi samo 24 sata kasnije dao čak 55 Klipresima.

1/6 Vidi galeriju Jokić u dresu Denver Nagetsa. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Svojim spektakularnim izdanima ove sezone oduševio je legendarnog Čarlsa Barklija, koji smatra da je Nikola trenutno najbolji košarkaš na svetu i apsolutni favorit za MVP titulu.

"Koliko god da volim Luku, glaso bih da Jokić bude MVP. Ovo što on radi... Mnoge stvari uzimamo zdravo za gotovo. On je najbolji igrač na svetu" rekao je Barkli.

Njegove reči pokrenule su žestoku polemiku u studiju. Naime, O'Nilu se nije svidelo njegovo izlaganje o Jokiću...

"Mrzim kad to radiš", dobacio je Šek.

"Slažem se sa tim što si rekao o Džokeru, ali nemoj da diskredituješ ono što Vembi radi. Njihovi rezultati su trenutno isti", dodao je legendarni centar.

Stao je i Keni Smit na Šekovu stranu.

"Uticaj na pobedu je isti", dobacio je Smit.

Usledio je oštar odgovor Barklija:

"Vembi igra odlično, ali to nije isto. Ne, nije isto, nisu iste životinje. Prerano je, ali kada bih morao da biram sada MVP išao bih na Džokera. Zatim idu Luka, Vembi, pa Šej".

"Tripuješ" dobacio je O'Nil.

Posle novog dobacivanja i provokacije kolege, Barkli je žestoko uzvratio:

"Ti ne želiš da odaš priznanje Jokiću, jer ga porediš sa sobom. On bi te ubio trojkama", zapušio je usta Šeku legendrani Čarls Barkli.

Kurir sport