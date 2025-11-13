Slušaj vest

Denver je protiv Klipersa zabeležio trijumf rezultatom 130:116, a Srbin je za 33 minuta u igri postigao 55 poena uz 12 skokova i šest asistencija.

Nakon utakmice je stao pred kameru i odgovarao na pitanja komentatora.

Kao ključ pobede Nikola Jokić je istakao defanzivu u trećoj četvrtini koja je završena u korist Nagetsa rezultatom 43:22.

- U trećoj četvrtini je ključna bila naša odbrana. Imali smo težak meč juče, igrali smo dva meča zaredom u gostima, sada smo došli kod tima koji je očajno želeo da pobedi i to je teško. Igrali smo profesionalno i kontrolisali sve. Ta odbrana u trećoj četvrtini je bila sjajna.

Somborac nije trošio reči na sebe, ali je pohvalno govorio o saigraču.

- Mislim da je teško reći da neko može da zaustavi Hardena, ali to je bila sjajna partija Spensera Džounsa. Uradio je baš dobar posao. Radio je celog leta, svi su mi to rekli da je trenirao vredno, tako da je sada iskočio i odigrao odličan meč.

Jokić ponovo istorijski

Dominirao je Nikola Jokić protiv Klipersa, a ono što je uradio je bilo dovoljno da ispiše novu stranicu NBA istorije.

Samo dan ranije dominirao je i na meču protiv Kingsa, kada je za 33 minuta igre zabeležio 35 poena uz 15 skokova i sedam asistencija. Imao je neverovatnih 84.2 odsto uspešnosti u šutu iz igre, promašio je samo tri od ukupno 19 upućenih šuteva (1/2 za tri poena).

Nikola je tako postao prvi igrač u istoriji NBA koji je u dva dana ubacio 90+ poena uz impresivnih 80 odsto šuta iz igre.

Ali to nije sve...

Na meču protiv Klipersa postigao je 25 poena u prvoj deonici - što je najbolja četvrtina u njegovoj karijeri i najefikasniji period jednog igrača u sezoni. Do poluvremena je imao čak 33 poena, što je takođe rekord ove sezone. Na kraju, meč je završio sa 55 poena i tako izjednačio sezonski rekord koji je držao igrač Oklahome Šej Gildžes-Aleksander.

Denver je u novembru ostvario pet trijumfa, a Nikola je prosečno beležio 32 poena, 12 skokova i 12 asistencija po meču uz neverovatnih 81% šuta iz igre i +/- +72. Prvi je igrač u istoriji NBA lige koji na pet vezanih mečeva ima tripl-dabl u proseku sa 30+ poena uz 80 odsto šuta iz igre.

