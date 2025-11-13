Slušaj vest

Denver Nagetsi nastavili su sa odličnim igrama i pobedama, te su u noći između srede i četvrtka savladali Los Anđeles Kliperse u gostima rezultatom 130:116, a do trijumfa su došli na krilima nestvarnog Nikole Jokića.

Jokić je postigao čak 55 poena, imao je i 12 skokova i šest asistencija, te je u potpunosti obeležio ovaj duel.

Pored igre maestralnog Srbina, susret Klipersa i Nagetsa obeležio je i jedan incident. Pravi skandal napravio je navijač koji je rešio da utrči sa tribina na teren u samoj završnici, te da izazove pravu jurnjavu i ludilo.

Jokić je bio na parketu i sklanjao se, te bežao po terenu od navijača, a na kraju su nezvanog gosta pripadnici obezbeđenja ipak savladali.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Ovo je zaista bizaran i nesvakidašnji incident, te će NBA liga sigurno imati neke sankcije prema navijaču, ali i organizatoru meča, Los Anđeles Klipersima.

