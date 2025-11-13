Slušaj vest

Nagetsi su pobedili Los Anđeles Kliperse uz brutalan učinak srpskog košarkaša.

Nikola Jokić je utakmicu završio sa 55 poena. Već u prvom poluvremenu je stigao do 33 poena, a nakon tri četvrtine je bio na 52 poena.

Delovalo je da će na tome stati pošto je njegov tim imao veliku prednost, ali Adelman je odlučio da vrati Somborca na teren sredinom poslednje četvrtine.

Trener ekipe iz Kolorada je objasnio svoj postupak.

- Osećam da u NBA, ako ne vodite sa 40 poena razlike, vratićete svoje najbolje igrače da biste bili sigurni da ćete doći do određene prednosti i pobediti utakmicu. Tu nema nikakvog nepoštovanja. Nije bilo, "koliko poena ima", definitivno. Jer je sedeo neko vreme zbog Jonasa... Znate koliko dobro Jonas igra. Razmišljao sam o tome, ali sam mislio da su počeli da nas pritiskaju, a Jokić je jedan od naših najboljih igrača sa loptom. On je momak koji može, da potroši vreme na satu. On je jedan od najboljih živih igrača - rekao je Adelman.

Potom je dodatno pojasnio svoju odluku o vraćanju igrača.

- Ako pokušavate da pobedite utakmice u NBA, 17 poena, 18 poena, to nije velika stvar na pet minuta do kraja sa gomilom momaka koji su, usput, pogodili 16 trojki, a momci koji su bili u igri, Batum je imao dve, Tanasis tri, Miler je imao pet. I tako da... bilo bi glupo od mene da ne vratim svoje najbolje igrače kako bih osigurao pobedu.

