Veliku želju imao je bivši selektor Svetislav Pešić, da u redovima srpske košarkaške reprezentacije vidi Kostu Kondića.

Na žalost, stroga pravila FIBA sprečila su debi Koste Kondića za Srbiju, kao i njegov odlazak na Evropsko prvenstvo.

Kosta Kondić u dresu Dubaija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Rođen u Srpskoj

Naime, Kosta Kondić (24) rođen je u Republici Srpskoj, u Banjaluci, a u mlađim kategorijama igrao je za selekciju BiH. Tačnije, posle svoje 17. godine, što mu je automatski dodelilo košarkašku pripadnost toj zemlji. Pisao je KS Srbije FIBA, tražio dodatno pojašnjenje, kako bi dobio posebnu dozvolu da Kosta Kondić predstavlja našu zemlju u budućnosti.

Iako je Kosta Kondić ispunio uslov kada napuni 21 godinu da promeni košarkaško državljanstvo, uprkos obilnoj papirologiji dostavljenoj od strane KSS, odluka odgovornog tela FIBA bila je negativna. Skoro godinu dana mladi košarkaš odbijao je da igra za BiH, ali se čini da je popustio.

Sarajevo na nogama

Prema pisanju nekoliko portala iz Sarajeva Kosta Kondić je pristao da u budućnosti igra za BiH. Čak postoji velika mogućnost da košarkaš Dubaija bude na raspolaganju novom selektoru BiH Dariju Đerđi u utakmicama kvalifikacija za SP, protiv Srbije i Turske. Upravo je on u izjavi medijima u BiH rekao da ga tek čekaju razgovori sa Banjalučaninom.

Kosta Kondić je izuzetan košarkaš na poziciji plejmejkera, na kojoj kubure i u Srbiji i u BiH. Bio je viđen kao igrač budućnosti srpske reprezentacije, zajedno sa Tristanom Vukčevićem, Bogoljubom Markovićem i Filipom Jovićem.

Kosta Kondić u dresu Mege Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Eksplodirao u Megi

Posle odlične sezone u dresu Mege Kosta Kondić je ovog leta prešao u Dubai, gde je dobio priliku da pored regionalne ABA lige igra i u nekim od utakmica Evrolige.

Košarkom Kosta Kondić poče je da se bavi u Rukiju iz rodne Banjaluke iz kojeg je prešao u omladinske kategorije Igokee, da bi krajem septembra 2019. potpisao prvi profesionalni ugovor sa klubom iz Aleksandrovca. Bio je i na kaljenju u Borcu, a onda je 2024. prešao u Megu i eksplodirao u timu menadžera Miška Ražnatovića. Povreda ramena i operaciaj usporili su njegov razvoj.