Čuveni Zoran Moka Slavnić ponovo je pričao o šokantnoj eliminaciji Srbije sa Evropskog prvenstva u košarci.

Odleteli su "Orlovi" kao prvi favoriti za osvajanje medalje, ali su svoje učešće na Eurobasketu završili porazom od Finske već u osmini finala.

Nekoliko meseci kasnije, Moka Slavnić izdvaja povredu Bogdana Bogdanovića kao glavni uzrok debakla.

"Objektivno i stručnjački mogu da kažem da smo izgubili našeg vođu – Bogdanovića. Avramović i Micić se ne bave mnogo takvim stvarima. Oni nisu takvi plejmejkeri – da vuku, da savetuju, da budu dosadni. Takav sam bio ja, Teodosić, Đorđević. Izgubili smo jedinog nominalnog vođu u tom timu. Kad nema ko da te ujedini… Zašto nisu sami našli način protiv Finske", rekao je Moka u podkastu "Albatros news".

Nikola Jokić na meču Srbija - Finska Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ističe Slavnić da Nikola Jokić, bez obzira na sve njegove kvalitete, ne može da bude lider reprezentacije...

"Ne treba trener… Ko je taj što će da kaže: ‘Ajmo!’ Jokić? Nije, on nije taj tip. On će da da sve od sebe, ali nije lider. On nije kao Ćosić. Mada ni Ćosić nije imao potrebe, ja sam bio na tom mestu. Jokić je možda mogo da odigra bolje, da dobije sam utakmicu, kao što igra u NBA. Žao mi je što to nije moglo", zaključio je Slavnić.

