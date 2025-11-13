DUBAI PREDSTAVIO MOĆNO POJAČANJE! Stigao igrač iz NBA lige!
Američki košarkaš Met Rajan novi je igrač Dubaija, saopštio je danas klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
"Met je elitni šuter koji može odmah da nam otvori teren, a njegova veličina i domet daju našem napadu važnu novu dimenziju. Dokazao je da može da se snalazi na vrhunskim takmičenjima i uvereni smo da će se brzo prilagoditi našem sistemu i doprineti našem uspehu. Igrače poput njega nije lako pronaći na tržištu, zbog čega smo veoma zadovoljni ovim novim pojačanjem", naveo je generalni menadžer Dubaija Dejan Kamenjašević, a preneo klub.
Američki krilni igrač je prethodne četiri sezone proveo u NBA, u kojoj je igrao za Boston, Los Anđeles Lejkerse, Minesotu, Nju Orleans i Njujork.
Tokom te četiri sezone je odigrao ukupno 82 utakmice, u kojima je u proseku postizao 3,7 poena, uz 40,2 odsto šuta za tri poena.
Rajan je prošle sezone igrao i u Razvojnoj NBA ligi za filijalu Njujork Niksa ekipu Vestčestera, za koju je upisivao 15,5 poena i 4,5 skokova po utakmici.
Dubai, za koji igraju i srpski košarkaši Aleksa Avramović, Filip Petrušev, Danilo Anđušić i Nemanja Dangubić, je neporažen u dosadašnjem delu sezone u regionalnoj ABA ligi i zauzima prvo mesto na tabeli Grupe A sa skorom 6/0.
Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata igra i u Evroligi, u kojoj nakon 10 odigranih kola zauzima 15. mesto na tabeli sa četiri pobede i šest poraza.