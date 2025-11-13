Slušaj vest

Američki košarkaš Met Rajan novi je igrač Dubaija, saopštio je danas klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

"Met je elitni šuter koji može odmah da nam otvori teren, a njegova veličina i domet daju našem napadu važnu novu dimenziju. Dokazao je da može da se snalazi na vrhunskim takmičenjima i uvereni smo da će se brzo prilagoditi našem sistemu i doprineti našem uspehu. Igrače poput njega nije lako pronaći na tržištu, zbog čega smo veoma zadovoljni ovim novim pojačanjem", naveo je generalni menadžer Dubaija Dejan Kamenjašević, a preneo klub.

Američki krilni igrač je prethodne četiri sezone proveo u NBA, u kojoj je igrao za Boston, Los Anđeles Lejkerse, Minesotu, Nju Orleans i Njujork.

Tokom te četiri sezone je odigrao ukupno 82 utakmice, u kojima je u proseku postizao 3,7 poena, uz 40,2 odsto šuta za tri poena.

Rajan je prošle sezone igrao i u Razvojnoj NBA ligi za filijalu Njujork Niksa ekipu Vestčestera, za koju je upisivao 15,5 poena i 4,5 skokova po utakmici.

Dubai, za koji igraju i srpski košarkaši Aleksa Avramović, Filip Petrušev, Danilo Anđušić i Nemanja Dangubić, je neporažen u dosadašnjem delu sezone u regionalnoj ABA ligi i zauzima prvo mesto na tabeli Grupe A sa skorom 6/0.