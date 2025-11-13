Slušaj vest

Manje od godinu dana nakon što je šokirao NBA javnost potezom kojim je Luku Dončića poslao u Los Anđeles Lejkerse, sada je i sam dobio otkaz.

Sada je o tome pričao i trener Dalasa Džejson Kid.

"Bio je to težak dan za sve nas, za celu organizaciju. Kad izgubite nekoga s kim ste proveli četiri godine, nije lako. Ali u NBA ligi sezona se nastavlja. Moramo da guramo napred i to je ono čemu smo posvećeni pobedama", rekao je Kid i potom dodao:

"Dve stvari koje možemo da kontrolišemo su energija i trud. Poslovna odluka je doneta. Moramo da idemo dalje. Verujemo da će Rikardi i Finli dobro obaviti posao u svojim novim ulogama".

1/4 Vidi galeriju Luka Dončić protiv Dalasa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kid je pričao o besnim navijačima navijača i o povicima "Otpustite Nika!", koji su se često čuli na domaćim utakmica Dalasa.

"Nadamo se da nećemo ponovo prolaziti kroz to, jer je bilo pomalo nepoštovanje. Igrači se trude, bore se i pokušavaju da pobeđuju. Razumem da su navijači želeli da pošalju poruku, i uspeli su, ali vreme je da idemo dalje", rekao je Kid, a onda zaključio:

"Razumem proces 'isceljenja' za navijače, ali ovi momci daju sve od sebe. Imamo preko 100 miliona dolara na klupi, povređenih igrača, a ipak se borimo i učimo kako da pobeđujemo. Nadam se da ćemo uskoro dobiti i malo priznanja za to", rekao je Kid.