Toronto Reptorsi, koje sa klupe predvodi naš Darko Rajaković, pravi su hit NBA lige ove sezone.

Startovali su sa skorom 1-4, ali su onda ušli u seriju, preokrenuli sezonu, a posle pobede protiv Klivlend Kavalirsa u gostima (126:113) imaju sedam trijumfa i pet poraza.

Rajaković je napravio tim koji fenomenalno funkcioniše, te je iznenadio još jednog favorizovanog rivala.

Briljirao je Skoti Barns sa 28 poena, deset skokova i osam asistencija, a pratili su ga Imanuel Kvikli sa 25 poena i šest asistencija, kao i Jakob Peltl koji je ubacio 20 poena i dodao sedam skokova.

Sa druge strane Donovan Mičel imao je 31 poen i po šest skokova i asistencija.

Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča:

U ostalim mečevima NBA lige odigranim u noći između četvrtka i petka, Atlanta je dobila Jutu u gostima (132:122), a Finiks je savladao Indijanu pred svojim navijačima (133:98).

