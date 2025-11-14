Slušaj vest

Nikola Jokić već godinama je jedan od najboljih, a po mnogima i najbolji igrač NBA lige.

Srpski centar dominira na svim delovima terena i protiv svakog rivala, te je vremenom uspeo da natera i njegove najveće kritičare da mu odaju priznanje.

Tokom karijere, čovek koji je prednjačio u kritikama na račun Nikole Jokića bio je Kendrik Perkins. Bivši košarkaš Oklahome udarao je po Srbinu kad god je stigao, a sada je okrenuo ploču i možemo da kažemo da se desilo čudo. Jer, Perkins je stao pred kamere i svima priznao da je Nikola Jokić najbolji na svetu!

- Odrastao sam kao navijač Hjustona. Hakim Olajdžuvon, gledao sam ga celo detinjstvo, shvatate? I on (Nikola Jokić) čini da velike utakmice Olajdžuvona izgledaju kao obične utakmice, sudeći po brojkama koje postiže - rekao je Perkins, pa u dahu nastavio:

- On je najveštiji igrač koji je ikada igrao. Nisam ljut na Tajlera Lua. Njegov plan za Zubca, koji je jedan od najboljih defanzivaca u igri, je dobar. Čuvao je Jokića bolje od bilo koga drugog u celoj ligi u poslednjih godinu i po dana, ali ono što se desilo jeste da smo u tom meču videli veličinu.

Nije se tu Perkins zaustavio sa hvalospevima.

- Videli smo veličinu. Videli smo momka kako ulazi na teren odmah nakon uzastopnih mečeva, bori se protiv jednog od najelitnijih defanzivaca u ligi na poziciji posta i uspeva u tome, neverovatno. I kada razmislite o Jokiću i ljudi počnu da razgovaraju o tome gde je rangiran, reći ću vam ovo - on je najbolji centar koga sam video. U poslednjih 20 godina, toliko znam - zaključio je Kendrik Perkins.

Nikola Jokić ove sezone definitivno je istakao kandidaturu za MVP trofej, a šta vi mislite, ko će stići do priznanja za najkorisnijeg igrača NBA lige ove godine? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

