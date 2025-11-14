Slušaj vest

Ove nedelje jedan video iz ženske univerzitetske NCAA košarke u Americi postao je viralan i videlo ga je više miliona ljudi za kratko vreme.

U glavnoj ulozi je snažna i nadasve neobična američka košarkašica Odi Kruks.

Odi Kruks mlada košarkašica iz Amerike Foto: Joe Buglewicz / Getty images / Profimedia

Meka ruka i prefinjen šut

Odi Kruks pleni pojavom, košarkaškim pokretima, prefinjenom centarskom tehnikom, osećajem za prostor i pre svega mekom rukom, odnosno sigurnim šutem sa distance. Oni stariji poklonici košarke setiće se Polone Dornik, nekadašnje legendarne jugoslovenske košarkašice.

Odi Kruks (20) igra na poziciji centra za NCAA univerzitetski tim koledža Ajova Stejt Sajklons. Video na kojem briljirala je iz meča protiv ekipe Valaraiso Krusejdersima, koje tim Kruksove dobio rezultatom 97:50. Ova neverovatna devojka upisala je 43 poena u tom meču, uz sedam skokova, za 21 minut na parketu.

Nije Odi Kruks nimalo nepoznata u univerzitetskoj košarci u Americi. Ovo je njena druga sezona u NCAA sezoni. U prethodnoj je igrala ludu košarku i bila otkrovenje u prvoj rundi “Martovskog ludila”, kada je ubacila 40 poena univerzitetu Merilend. Oborila je rekord i postala prva brucoškinja sa takvim učinkom.

Potiče iz košarkaške porodice

Ovog leta, Odi Kruks bila je član reprezentacije SAD sa kojom je osvojila FIBA Amerikup.

Valja pomenuti da je Odi Kruks svestrana sportiskinja, jer je pored košarke veoma uspešnu u bacanju kugle. Trostruka je uzastopna šampionka u bacanje kugle i to sve dok je bila u srednjoj školi. Proglašena je i za "mis košarke".

Odi Kruks potiče iz sportske porodice. Njen otac, Džimi Kruks, bio je zvezda u srednjoj školi Fort Dodž pre nego što je igrao košarku na koledžima u Mankato Stejtu i Sautern Nazarenu. Preminuo je 2021. godine, a ona je za uspomenu na oca tetovirala njegov lik na desnoj ruci. Njena majka, Mišel Kruks bila je vrhunska košarkašica. Zbog roditelja nosi broj 55. Kao dete često je igrala protiv mame basket u njihovom dvorištu u Algoni. Na kraju, njen ujak, Met Viktum je trener kvoterbekova u Grand Vali Stejtu.

Obožava džez i bubnjeve

Da nije samo svestrana u sportu Odi Kruks pokazuje i u drugim aktivnostima. Učestvovala je u džez horu i svirala trubu u školskom bendu u srednjoj školi Bišop Garigan. Takođe je svirala bubnjeve u crkvi. Od 2024. godine, Kruksova studira krivično pravo i sociologiju.

U martu 2024. godine, Kruks je potpisala višegodišnji ugovor o imenima, slikama i sličnostima (tzv. NIL) sa "ClaimDOC", kompanijom za reviziju medicinskih zahteva sa sedištem u Ajovi. Upravo taj ugovor omogućio joj je prvu veliku zaradu kao košarkašici.