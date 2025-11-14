Slušaj vest

Bio je 14. novembar 1998. godine kada je svetom prostrujala vest - venčali su se Denis Rodman i Karmen Elektra.

Dobri poznavaoci situacije odmah su otvorili kladionicu, da li će brak izdržati više od 10 dana. Onaj ko se kladio na plus, izgubio je.

Brak trajao samo 9 dana

Slavni košarkaš, tada dominantnog Čikago bulsa, i poznata glumica izdržali su tek devet dana. Ali su to bili više nego burni dani.

Oboje su pre braka imali poduži spisak slavnih ljubavnika, pa nije čudo da su im se putevi u jednom trenutku ukrstili.

Rodman je pre Elektre bio u vezi sa Madonom, a kada su ga upitali koji mu je skok u karijeri bio najvažniji, lakonski je odgovorio: "Skok sa Madone na Karmen Elektru. Taj mi je omiljen!"

Na krilima strasti ovaj par je razmenio zavete 1998. u kapelici u Las Vegasu.

Ni Denis ni Karmen nisu želeli brak

Rodman je istakao da nije bio priseban kada je oženio Karmen. Tvrdio je da je u trenutku venčanja bio pod uticajem opijata i da ne bi oženio Karmen da je bio trezan.

Karmen je, sa svoje strane, kasnije otkrila da je u brak ušla u trenutku najveće ranjivosti.

Prema Elektri, njenoj majci je dijagnostikovan tumor na mozgu i umrla je samo nekoliko dana nakon što je glumica otputovala kući kako bi bila sa bolesnom mamom. Ona i Rodman pobegli su u Vegas i doživeli burnu vezu.

Međutim neosporno je da je par imao nezaustavljivu hemiju, te su tokom svoje kratke veze neprestano na crvenim tepisima razmenjivali nežnosti i ljubili se pred svima.

Seks na svakom koraku

Seksi glumica i plesačica svojevremeno otkrila je i neke pikantne detalje njihove veze.

"Jednom je dobio slobodan dan i rekao mi da će me iznenaditi. Stavio mi je povez preko očiju i smestio me na motor, a kada sam skinula povez bili smo u trening centru Bulsa. Bilo je ludo, ponašali smo se kao klinci u prodavnici slatkiša. Jeli smo sladoled i imali odnose svuda, gde god smo stigli - u sobi za fizikalnu terapiju, u sali za tegove, očigledno i na terenu... Da budem iskrena, mislim da nikada nije toliko naporno radio u svom životu".

Džordan ga vadio iz kreveta sa Karmen

Jedna od najčudnijih priča iz njihove veze, bio je dan kada je Majkl Džordan zakucao na vrata spavaće sobe.

U dokumentarcu o Čikago Bulsima je prikazano da je ova NBA franšiza tolerisala Rodmanovo ponašanje, čak i omogućila sjajnom skakaču "bikova" da u sred sezone ode na odmor iako se s time nije usaglasio i Majkl Džordan.

Epilog cele priče je da je "Em-Džej" putovao 1.747 kilometara kako bi izvukao saigrača iz hotelske sobe, koju je delio sa tadašnjom devojkom Karmen Elektrom.

Govoreći o "incidentu", Džordan je priznao da se nije slagao sa Rodmanovim napuštanjem ekipe, zbog čega je uložio protest šefovima Bulsa.

"Ako ga pustite da ode na odmor, više ga nećemo videti. Ako to bude Vegas, sigurno ga nećemo videti. Nije se naravno vratio na vreme, morali smo da ga izvučemo iz kreveta. Neću da kažem šta se dešavalo u njegovom krevetu, gde je bio i s kim, bla, bla, bla", izjavio je Džordan.

Ali, o svemu je progovorila američka glumica.

"Zabava je počela odmah. Išli bismo u njegov omiljeni restoran, potom u noćni klub, a posle bismo satima bili na after partijima, nismo nikako prestajali. Definitivno je bio profesionalni rizik biti Denisova devojka. Bio je divlji", rekla je Karmen i nastavila.

"Začulo se kucanje na vratima, bio je to Majkl Džordan, a ja sam se sakrila. Nisam želela da me vidi takvu, pa sam šmugnula iza kreveta i pokrila se prekrivačem. Rekao je samo: ' Ma daj, idemo na trening'".

Uprkos razularenom ponašanju van terena, Rodman nije izgubio kvalitet igre na parketu, pa je prema tvrdnjama u dokumentarcu, i tada nadmašio sve saigrače na treningu, ali i na utakmicama.

Rodman je te sezone bio važan deo tima u pohodu na NBA titulu, do koje su Čikago Bulsi stigli pobedom nad Juta Džezom.