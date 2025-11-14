"Zdravo, Ljubice. Kako prethodnih dana nisi bila u elementu, jela si manje i nisi bila raspoložena, odveli smo te kod veterinara. Nisi bila oduševljena i pomalo me mrziš, ali sad si dobro. Imala si problem sa zubom, boleo te. Rešeno je to, moralo je da se očisti, ali zato nisi mnogo jela i zato ti dlaka nije na zavidnom nivou. Krvna slika ti je super, samo neki parametar jetre ti je blago povišen, ali ništa strašno. Kažu, sjajno izgledaš i deluješ za mačku koja je stara više od 15 godina. Bežiš od mene po hali, ali nadam se da ćeš mi oprostiti. Eto, samo da ti javim i objasnim što sam te maltretirala", piše u saopštenju.