Naime, čak osmorica igrača bila su van sastava za duel sa Monakom, a prema najnovijim informacijama povređenih u Zvezdi ipak ima još i to van parketa.

Na društvenoj mreži X oglasila se i čuvena mačka Ljubica, ljubimica navijača i redovna stanovnica beogradskog Pionira.

Javnost je saopštenjem obaveštena o njenom zdravstvenom stanju.

"Zdravo, Ljubice. Kako prethodnih dana nisi bila u elementu, jela si manje i nisi bila raspoložena, odveli smo te kod veterinara. Nisi bila oduševljena i pomalo me mrziš, ali sad si dobro. Imala si problem sa zubom, boleo te. Rešeno je to, moralo je da se očisti, ali zato nisi mnogo jela i zato ti dlaka nije na zavidnom nivou. Krvna slika ti je super, samo neki parametar jetre ti je blago povišen, ali ništa strašno. Kažu, sjajno izgledaš i deluješ za mačku koja je stara više od 15 godina. Bežiš od mene po hali, ali nadam se da ćeš mi oprostiti. Eto, samo da ti javim i objasnim što sam te maltretirala", piše u saopštenju.

Ebuka Izundu povreda  Izvor: Arena Sport