Košarkaši Zadra pobedili su večeras na svom terenu Megu 88:73 (19:24, 27:19, 20:17, 22:13), u utakmici Grupe B u sedmom kolu ABA lige.

Zadar su predvodili Vladimir Mihailović sa 25 poena, šest skokova i četiri asistencije i Lovro Mazalin sa 22 poena i šest skokova.

Luis Bič pobedi je doprineo sa 12 poena i pet skokova, Karlo Žganec sa 12 poena, a Borna Kapusta sa devet poena i sedam asistencija.

U beogradskom timu Savo Drezgić postigao je 21 poen, uz devet skokova i četiri asistencije, dok je Bogoljub Marković imao 15 poena i četiri skoka. Urban Kroflič dodao je 10 poena i šest skokova.

Zadar ima dve pobede i četiri poraza, a Mega dve pobede i četiri poraza.