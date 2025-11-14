Slušaj vest

Košarkaši Kluža pobedili su večeras u Podgorici ekipu Studentskog centra sa 95:82 (26:22, 23:13, 33:16, 13:31), u utakmici sedmog kola Grupe A ABA lige.

ABA liga 2025/26

Srpski košarkaš Dušan Miletić bio je najefikasniji u pobedničkoj ekipi sa 18 poena, uz osam skokova, Deron Rasel postigao je poen manje, uz šest asistencija, a Patrik Nil Ričard treći dodao je 11 poena, uz šest asistencija.

U podgoričkoj ekipi bolji od ostalih je bio Aleksa Ilić sa 22 poena i pet skokova, dok je Zoran Vučeljić upisao 14 poena, pet skokova i četiri asistencije.

Kluž posle treće vezane pobede zauzima drugo mesto u Grupi A sa skorom 4/2, dok je Studentski centar peti sa dve pobede i pet poraza.

U narednom kolu Kluž gostuje FMP-u, a Studentski centar gostuje Partizanu.