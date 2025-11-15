Slušaj vest

Klipersi su do pobede stigli rezultatom 133:127 (114:114 na kraju poslednje četvrtine).

Bila je ovo najbolja utakmica u aktuelnoj NBA sezoni za kapitena reprezentacije Srbije koji je za 37 minuta na parketu postigao 21 poen, uz po tri skoka i asistencije i četiri ukradene lopte.

Mučio se Bogdan Bogdanović na startu sezone, sam početak je propustio zbog povrede, a otkako se vratio na teren, na šest utakmica u proseku je zabeležio 7,2 poena, uz po 3,2 skoka i asistencija i 33,3 odsto pogođenog šuta iz igre.

Protiv Maveriksa je pokazao kakav je igrač i najavio da bi u nastavku sezone mogao ponovo da bude najbolja verzija sebe.

U pobedi nad Dalasom je pogodio pet trojki iz osam pokušaja, a iz igre ukupno osam od 14 šuteva.

Kliperse je do trijumfa vodio Džejms Harden koji je imao tripl-dabl učinak sa 41 poenom, 14 skokova i 11 asistencija, dok je Ivica Zubac postigao 27 poena uz 11 skokoca.

U poraženom sastavu je najefikasniji bio Nađi Maršal sa 26 poena.

Klipersi sada imaju četiri pobede i osam poraza, a Dalas tri pobede i 10 poraza.

