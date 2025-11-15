Slušaj vest

Crno-beli su neočekivano poraženi od Asvela rezultatom 88:87.

Centar crno-belih nije bio u sastavu za ovu utakmicu, ali je bio uz ekipu. Međutim, bolje da nije sedeo pored klupe Partizana, jer je svojom reakcijom u završnici utakmice razbesneo Željka Obradovića.

Naime, na nešto manje od tri minuta do kraja utakmice, pri rezultatu 79:75 za Partizan, Džons je ušao u komunikaciju sa sudijom oko jedne odluke, a to se nikako nije dopalo Obradoviću.

Usledila je žustra reakcija Obradovića koji je podelio lekciju košarkašu.

Džons je u jednom trenutku prihvatio da je pogrešio, pružio je ruku treneru, ali on nije želeo da se rukuje, već je košarkaša poslao da sedne.

Pogledajte kako je to izgledalo:

"Pitajte Tajrika zašto nije igrao"

U najavi utakmice nije bilo reči o tome da bi snažni centar mogao da propusti meč protiv Asvela, ali protiv ovog tima nije uopšte bio u sastavu.

1/6 Vidi galeriju Asvel - Partizan Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Nakon meča je Obradović dobio pitanje o tome, ali novinari nisu dobili odgovor koji su želeli.

- Pitajte njega ili medicinski staf - poručio je Obradović.

Posle 11 kola Partizan na 17. mestu na tabeli ima četiri pobede i sedam poraza, a Asvel je poslednji sa tri pobede i osam poraza.

U sledećem kolu Partizan će 21. novembra u Beogradu igrati protiv aktuelnog šampiona Fenerbahčea, a Asvel će dva dana ranije dočekati Monako.

Bonus video: