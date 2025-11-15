Kapiten reprezentacije Srbije je imao sjajno veče.
OVO SMO OD BOGDANA SVI DUGO ČEKALI! Bogdanović cepao mrežice kao u najboljim danima! Pogledajte kako je razbio Dalas
Bogdan Bogdanović je bio izuzetno važan faktor u dramatičnoj pobedi Los Anđeles Klieprsa protiv Dalasa nakon produžetka ().
Bogdanović je odigrao najbolju utakmicu u aktuelnoj NBA sezoni i na njoj postigao 21 poen, uz po tri skoka i asistencije i četiri ukradene lopte.
Bogdan Bogdanović na utakmici protiv Dalasa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Iz igre je pogodio osam od 14 šuteva, a od toga za tri poena pet od osam pokušaja.
Pogledajte kako je Bogdanović razbio Dalas:
