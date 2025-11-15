Slušaj vest

Bogdan Bogdanović je bio izuzetno važan faktor u dramatičnoj pobedi Los Anđeles Klieprsa protiv Dalasa nakon produžetka ().

Bogdanović je odigrao najbolju utakmicu u aktuelnoj NBA sezoni i na njoj postigao 21 poen, uz po tri skoka i asistencije i četiri ukradene lopte.

Bogdan Bogdanović na utakmici protiv Dalasa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Iz igre je pogodio osam od 14 šuteva, a od toga za tri poena pet od osam pokušaja.

Pogledajte kako je Bogdanović razbio Dalas:

Bonus video:

Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1