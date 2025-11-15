Slušaj vest

Denver Nagetsi su sezonu otvorili veoma dobro, sa devet pobeda i dva poraza, a Nikola Jokić beleži sjajne partije i brojke za divljenje.

Srbin ima tripl-dabl prosek sa 28,8 poena, 13,1 skokom i 10,9 asistencija po utakmici.

Međutim, Jokiću i treneru Dejvidu Adelmanu, sada će biti otežan posao.

Kristijan Braun, jedan od najboljih košarkaša Nagetsa je doživeo povredu zbog koje neće moći da bude na raspolaganju ekipi u narednom periodu.

Prema informacijama iz SAD Braun je povredio levo stopalo i narednih šest nedelja neće igrati, a nakon toga će uslediti nove provere i analize.

Kristian Braun je na prethodnom meču protiv Los Anđeles Klipersa odigrao 16 minuta i za to vreme postigao šest poena, bez promašaja iz igre, uz po četiri asistencije i skoka.

Iako bek nije na nivou iz prošle sezone, ovo je veliki udarac za Nagetse koji su ostali bez igrača sa ugovorom od 125 miliona dolara.

