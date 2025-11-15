Slušaj vest

Majami je izgubio rezultatom 140:132.

Nikola Jović je za 13 minuta u igri postigao tri poena, uz po četiri skoka i asistencije. Pogodio je jedan od dva šuta za dva poena i jedno od dva slobodna bacanja, a neuspešan je bio u dva pokušaja za tri poena.

Majami sada ima učinak od sedam pobeda i šest poraza, Njujork koji je do pobede predvodio Karl Entoni Rauns sa 39 poena i 11 skokova ima osam pobeda i četiri poraza.

NBA utakmice odigrane u noći između petka i subote:

Njujork Niks - Majami Hit 140:132
Orlando Medžik - Bruklin Nets 105:98
Detroit Pistons - Filadelfija Seventisiksers 114:105
Hjuston Rokets - Portland Trejlblejzers 140:116
Milvoki Baks - Šarlot Hornets 147:134
Minesota Timbervulvs - Sakramento Kings 124:110
Nju Orleans Pelikans - Los Anđeles Lejkers 104:118
Dalas Maveriks - Los Anđeles Klipers 127:133
San Antonio Spars - Golden Stejt Voriors 108:109

