Fenomanealnu utakmicu je odigrao Stef Kari koji je vodio Voriorse do pobede.

Kari je za 36 minuta na terenu postigao 49 poena, uz četiri skoka i dve asistencije. Iz igre je pogodio 16 od 26 šuteva, a od toga za tri poena devet od 17.

Najbolji šuter svih vremena je tako postao najstariji košarkaš ikada koji je na dve utakmice zaredom postigao najmanje 46 poena. Takođe, po 99. put u karijeri je uspeo da postigne 12 poena u period od tri minuta, a po tome je najbolji ikada.

U završnici utakmice je pogodio dva slobodna bacanja za pobedu.

NBA, rezultati u noći između petka i subote:

Orlando Medžik - Bruklin Nets 105:98

Detroit Pistons - Filadelfija Seventisiksers 114:105

Hjuston Rokets - Portland Trejlblejzers 140:116

Milvoki Baks - Šarlot Hornets 147:134

Minesota Timbervulvs - Sakramento Kings 124:110

Nju Orleans Pelikans - Los Anđeles Lejkers 104:118

Dalas Maveriks - Los Anđeles Klipers 127:133

San Antonio Spars - Golden Stejt Voriors 108:109

