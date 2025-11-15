Slušaj vest

Orlando sada ima sedam pobeda i šest poraza, a do pobede ga je vodio Franc Vagner sa 25 poena, šest skokova i pet asistencija.

Bruklin ima samo jednu pobedu i 11 poraza.

Pogledajte najbolje detalje sa ove utakmice:


NBA, rezultati u noći između petka i subote:

Njujork Niks - Majami Hit 140:132
Orlando Medžik - Bruklin Nets 105:98
Detroit Pistons - Filadelfija Seventisiksers 114:105
Hjuston Rokets - Portland Trejlblejzers 140:116
Milvoki Baks - Šarlot Hornets 147:134
Minesota Timbervulvs - Sakramento Kings 124:110
Nju Orleans Pelikans - Los Anđeles Lejkers 104:118
Dalas Maveriks - Los Anđeles Klipers 127:133
San Antonio Spars - Golden Stejt Voriors 108:109

