Slušaj vest

Džavonte Grin je bio najefikasniji kod Pistonsa sa 21 poenom, a imao je još devet skokova i tri asistencije.

U poraženom sastavu je najbolji bio Tajris Maksi sa 31 poenom i sedam skokova.

Detroit je prvi na tabeli Istočne konferencije sa 11 pobeda i dva poraza, a Filadelfija ima sedam pobeda i pet poraza.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

NBA, rezultati u noći između petka i subote:

Njujork Niks - Majami Hit 140:132

Orlando Medžik - Bruklin Nets 105:98

Detroit Pistons - Filadelfija Seventisiksers 114:105

Hjuston Rokets - Portland Trejlblejzers 140:116

Milvoki Baks - Šarlot Hornets 147:134

Minesota Timbervulvs - Sakramento Kings 124:110

Nju Orleans Pelikans - Los Anđeles Lejkers 104:118

Dalas Maveriks - Los Anđeles Klipers 127:133

San Antonio Spars - Golden Stejt Voriors 108:109

Bonus video: