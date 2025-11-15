Slušaj vest

Džavonte Grin je bio najefikasniji kod Pistonsa sa 21 poenom, a imao je još devet skokova i tri asistencije.

U poraženom sastavu je najbolji bio Tajris Maksi sa 31 poenom i sedam skokova.

Detroit je prvi na tabeli Istočne konferencije sa 11 pobeda i dva poraza, a Filadelfija ima sedam pobeda i pet poraza.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

NBA, rezultati u noći između petka i subote:
Njujork Niks - Majami Hit 140:132
Orlando Medžik - Bruklin Nets 105:98
Detroit Pistons - Filadelfija Seventisiksers 114:105
Hjuston Rokets - Portland Trejlblejzers 140:116
Milvoki Baks - Šarlot Hornets 147:134
Minesota Timbervulvs - Sakramento Kings 124:110
Nju Orleans Pelikans - Los Anđeles Lejkers 104:118
Dalas Maveriks - Los Anđeles Klipers 127:133
San Antonio Spars - Golden Stejt Voriors 108:109

Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports