Slušaj vest

Košarkaši Milvoki Baksa predvođeni Kajlom Kuzmom (29 poena, deset skokova, pet asistencija) i Janisom Adetokumbom (25 poena, sedam skokova i čak 18 asistencija) posle prave drame i produžetka srušili su Šarlot Hornetse sa 147:134.

U timu Hornetsa istakli su se Bridžis i Knupel sa po 32 poena.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

Evo i svih rezultata mečeva odigranih u noći između petka i subote:

Njujork Niks - Majami Hit 140:132
Orlando Medžik - Bruklin Nets 105:98
Detroit Pistons - Filadelfija Seventisiksers 114:105
Hjuston Rokets - Portland Trejlblejzers 140:116
Milvoki Baks - Šarlot Hornets 147:134
Minesota Timbervulvs - Sakramento Kings 124:110
Nju Orleans Pelikans - Los Anđeles Lejkers 104:118
Dalas Maveriks - Los Anđeles Klipers 127:133
San Antonio Spars - Golden Stejt Voriors 108:109
Hjuston Rokets - Portland Trejlblejzers 140:116
Milvoki Baks - Šarlot Hornets 147:134
Minesota Timbervulvs - Sakramento Kings 124:110
Nju Orleans Pelikans - Los Anđeles Lejkers 104:118

Ne propustiteKošarkaFILADELFIJA PALA PROTIV PISTONSA: Nije pomogla ni odlična utakmica Maksija
Detroit Pistons
KošarkaSJAJNI VAGNER VODIO ORLANDO DO POBED! Bruklin ostao na samo jednoj pobedi u sezoni
Franc Vagner
KošarkaSTRAŠNA NOĆ STEFA KARIJA I ULAZAK U ISTORIJU! Najbolji svih vremena pomera granice sporta! Doneo pobedu i napravio neverovatan poduhvat
Stef Kari
KošarkaJOVIĆ SKROMAN PROTIV NIKSA: Majami poražen od Njujorka, srpski reprezentativac asistirao i skako, ali...
Nikola Jović

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir