JANISOV MILVOKI PREŽIVEO DRAMU: Baksi posle produžetka srušili Hornetse (VIDEO)
Košarkaši Milvoki Baksa predvođeni Kajlom Kuzmom (29 poena, deset skokova, pet asistencija) i Janisom Adetokumbom (25 poena, sedam skokova i čak 18 asistencija) posle prave drame i produžetka srušili su Šarlot Hornetse sa 147:134.
U timu Hornetsa istakli su se Bridžis i Knupel sa po 32 poena.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
Evo i svih rezultata mečeva odigranih u noći između petka i subote:
Njujork Niks - Majami Hit 140:132
Orlando Medžik - Bruklin Nets 105:98
Detroit Pistons - Filadelfija Seventisiksers 114:105
Hjuston Rokets - Portland Trejlblejzers 140:116
Milvoki Baks - Šarlot Hornets 147:134
Minesota Timbervulvs - Sakramento Kings 124:110
Nju Orleans Pelikans - Los Anđeles Lejkers 104:118
Dalas Maveriks - Los Anđeles Klipers 127:133
San Antonio Spars - Golden Stejt Voriors 108:109
