Minesota Timbervulvsi savladali su Sakramento Kingse rezultatom 124:110, a najbolji u timu "vukova" bio je Entoni Edvards sa 30 poena i po četiri skoka i asistencije.

Sa druge strane, kod Kingsa se istakao Sabonis koji je imao učinak od 34 poena, 11 skokova i tri asistencije.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča:

Evo i svih rezultata mečeva odigranih u noći između petka i subote:

Njujork Niks - Majami Hit 140:132
Orlando Medžik - Bruklin Nets 105:98
Detroit Pistons - Filadelfija Seventisiksers 114:105
Hjuston Rokets - Portland Trejlblejzers 140:116
Milvoki Baks - Šarlot Hornets 147:134
Minesota Timbervulvs - Sakramento Kings 124:110
