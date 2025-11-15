ENTONI EDVARDS SKINUO KRUNU "KRALJEVIMA": Minesota Timbervulvsi srušili Sakramento Kingse (VIDEO)
Minesota Timbervulvsi savladali su Sakramento Kingse rezultatom 124:110, a najbolji u timu "vukova" bio je Entoni Edvards sa 30 poena i po četiri skoka i asistencije.
Sa druge strane, kod Kingsa se istakao Sabonis koji je imao učinak od 34 poena, 11 skokova i tri asistencije.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča:
Evo i svih rezultata mečeva odigranih u noći između petka i subote:
Njujork Niks - Majami Hit 140:132
Orlando Medžik - Bruklin Nets 105:98
Detroit Pistons - Filadelfija Seventisiksers 114:105
Hjuston Rokets - Portland Trejlblejzers 140:116
Milvoki Baks - Šarlot Hornets 147:134
Minesota Timbervulvs - Sakramento Kings 124:110
Nju Orleans Pelikans - Los Anđeles Lejkers 104:118
Dalas Maveriks - Los Anđeles Klipers 127:133
San Antonio Spars - Golden Stejt Voriors 108:109
