DONČIĆ I RIVS SE IGRALI SA PELIKANSIMA: Lejkersi rutinski slavili protiv Nju Orleansa (VIDEO)
Los Anđeles Lejkersi savladali su Nju Orleans Pelikanse u gostima rezultatom 118:104, a najzaslužniji za pobedu bili su Ostin Rivs (31 poen, četiri skoka, sedam asistencija) i Luka Dončić (24 poena, sedam skokova i 12 asistencija).
Kod Pelikansa najbolji je bio Marfi sa 35 poena, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:
Evo i svih rezultata mečeva odigranih u noći između petka i subote:
Njujork Niks - Majami Hit 140:132
Orlando Medžik - Bruklin Nets 105:98
Detroit Pistons - Filadelfija Seventisiksers 114:105
Hjuston Rokets - Portland Trejlblejzers 140:116
Milvoki Baks - Šarlot Hornets 147:134
Minesota Timbervulvs - Sakramento Kings 124:110
Nju Orleans Pelikans - Los Anđeles Lejkers 104:118
Dalas Maveriks - Los Anđeles Klipers 127:133
San Antonio Spars - Golden Stejt Voriors 108:109
