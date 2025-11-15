Slušaj vest

Nikola Jović nije odigrao dobar meč za Majami protiv Njujorka i u porazu od Niksa (140:132) imao je tri poena i po četiri skoka i asistencije, uz pet ličnih grešaka.

Ipak, trener tima sa Floride, Erik Spolstra, nije kritikovao Jovića, već mu je pružio podršku.

- Nema to veze sa ofanzivnim sistemom, već je to tako kada ste mladi igrač. Obožavam Nikolu i njegov potencijal, stalno moram da se podsećam da ima samo 22 godine. Moramo da budemo veoma strpljivi sa njim i Kelelom, ali ja želim da budem i nestrpljiv. Naš plafon je mnogo veći kada je Jović konstantan, polivalentan je na oba kraja parketa - rekao je Spolstra, pa dodao:

Nikola Jović u dresu Majamija. Foto: Jared Lennon / Getty images / Profimedia

- Koncetrisan je, obraća pažnju na detalje, daje sve od sebe. Sve radi kako treba, od proučavanja video snimaka, individualnog rada, timskog treninga, provodi vreme sa asistentima i to ga sve pripremi da "pokida"na utakmici. Prilično je napredovao, što sa nama, što u reprezentaciji Srbije gde se očekuju pobede. On je jedini mladi igrač u tom timu i to mu je pomoglo da brže sazri. Nije konstantan na startu sezone, ali ne sumnjam da će biti.

