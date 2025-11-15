Slušaj vest

Srpski reprezentativac je na samom startu sezone u najužem krugu favorita za MVP trofej.

Igra fenomenalno, a nakon što je odigrao brutalnu utakmicu sa 55 poena, u Denveru je upaljen alarm.

Jokić u dresu Denver Nagetsa. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić se povredio.

Prema informaciji koju su Nagetsi plasirali u javnost, Somborac je povredio zglob leve ruke i zbog toga nije izvesno da li će igrati na narednoj utakmici protiv Minesote.

Ekipa iz Kolorada će sigurno biti bez Kristijana Brauna i Kema Džonsona, dok trenutno nije poznato da li će trener Dejvid Adelman moći da računa na Srbina.

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ SAZNAO LOŠU VEST! Da li će ovo zaustaviti totalnu dominaciju Srbina?!
Kristijan Braun i Nikola Jokić
KošarkaCEO SVET JE POLUDEO ZA OVOM KOŠARKAŠICOM: Ona sa loptom može sve, igra kao Nikola Jokić!
Odi Kruks mlada košarkašica iz Amerike
KošarkaDESILO SE ČUDO - NAJVEĆI KRITIČAR NIKOLE JOKIĆA OKRENUO PLOČU! Stao pred kamere, pa izjavom sve ostavio u ŠOKU: Udarao je po Srbinu kad god je stigao, a sada...
Nikola Jokić
KošarkaJOKIĆ NIJE LIDER REPREZENTACIJE! ČUVENI MOKA SLAVNIĆ OTKRIO GLAVNI UZROK DEBKLA SRBIJE NA EUROBASKETU! Evo šta je najviše poremetilo Orlove!
Nikola Jović Marko Gudurić i Nikola Jokić

Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports