Nikola Jokić i ove sezone dominira, ali sada je naišao na problem.
Problem
ŠOK U DENVERU - POVREDIO SE NIKOLA JOKIĆ! Upaljen alarm kod Nagetsa, Srbina čeka pauza?!
Slušaj vest
Srpski reprezentativac je na samom startu sezone u najužem krugu favorita za MVP trofej.
Igra fenomenalno, a nakon što je odigrao brutalnu utakmicu sa 55 poena, u Denveru je upaljen alarm.
Jokić u dresu Denver Nagetsa. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Nikola Jokić se povredio.
Prema informaciji koju su Nagetsi plasirali u javnost, Somborac je povredio zglob leve ruke i zbog toga nije izvesno da li će igrati na narednoj utakmici protiv Minesote.
Ekipa iz Kolorada će sigurno biti bez Kristijana Brauna i Kema Džonsona, dok trenutno nije poznato da li će trener Dejvid Adelman moći da računa na Srbina.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši