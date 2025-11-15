Slušaj vest

Srpski reprezentativac je na samom startu sezone u najužem krugu favorita za MVP trofej.

Igra fenomenalno, a nakon što je odigrao brutalnu utakmicu sa 55 poena, u Denveru je upaljen alarm.

Nikola Jokić se povredio.

Prema informaciji koju su Nagetsi plasirali u javnost, Somborac je povredio zglob leve ruke i zbog toga nije izvesno da li će igrati na narednoj utakmici protiv Minesote.

Ekipa iz Kolorada će sigurno biti bez Kristijana Brauna i Kema Džonsona, dok trenutno nije poznato da li će trener Dejvid Adelman moći da računa na Srbina.

