EMOTIVNO SEĆANJE DIVCA NA ŽARKA LAUŠEVIĆA: Fali mi da danas popijemo kafu
Na drugu godišnjicu smrti Žarka Lauševića, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu predstavljena monografija o ovom velikom glumcu. Na knjizi "Žarko Laušević" kao urednica je radila Radmila Stanković, koja je uspela da okupi više od pedeset saradnika, prijatelja i autora da napišu nešto o njegovom o životu i delu.
Vlade Divac je govorio o njihovom druženju u Njujorku i Beogradu.
- Nikada nisam upoznao nekoga ko je mojoj duši tako prijao dok sam ga slušao i provodio vreme s njim. Dugo sam razmišljao šta da ispričam. Moj drugi sin Matija je jedno vreme živeo u Njujorku i njegova druga porodica bili su Anita i Žarko. Uvek su bili tu da opere stvari, da nešto skuvaju. On je tada morao da odluči da li želi da se bavi sportom ili ne. Ja sam video da neće biti vrhunski sportista i voleo sam da on to sam shvati na vreme. Imao je teške povrede i Žarko mu je bio kao drugi otac za savete. Rekao mu je da u životu može sve da proba i da ide gore ili dole, ali da nikad ne dozvoli da izgubi dostojanstvo. Ostalo mu je to do danas. Žarko je živeo život, ali nije izgubio dostojanstvo - kazao je Divac.
Nastavili su da se druže i u Srbiji.
- Igrom slučaja smo bili komšije u Beogradu. Baš to veče pred premijeru "Heroja Halijarda" pili smo kafu, i baš mi danas fali - setio se Vlade.
Monografija je u prodaji u knjižarama Vulkan, Laguna, Delfi, Službeni glasnik, a objavljena je u izdanju kuća Hipatia i Filmskog centra Srbije i uz veliku podršku Ivana Karla.