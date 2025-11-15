- Nikada nisam upoznao nekoga ko je mojoj duši tako prijao dok sam ga slušao i provodio vreme s njim. Dugo sam razmišljao šta da ispričam. Moj drugi sin Matija je jedno vreme živeo u Njujorku i njegova druga porodica bili su Anita i Žarko. Uvek su bili tu da opere stvari, da nešto skuvaju. On je tada morao da odluči da li želi da se bavi sportom ili ne. Ja sam video da neće biti vrhunski sportista i voleo sam da on to sam shvati na vreme. Imao je teške povrede i Žarko mu je bio kao drugi otac za savete. Rekao mu je da u životu može sve da proba i da ide gore ili dole, ali da nikad ne dozvoli da izgubi dostojanstvo. Ostalo mu je to do danas. Žarko je živeo život, ali nije izgubio dostojanstvo - kazao je Divac.