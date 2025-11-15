Slušaj vest

Ekipu Bosne predvodio je Petar Kovačević sa 16 poena uz četiri skoka, a Čejs Odidž i Majkl Jang dodali su po 10 poena. Edin Atić i Haris Delalić pobedi su doprineli sa po devet poena.

U ekipi iz Subotice Ševon Tompson postigao je 10 poena uz šest skokova, Olivije Hanlan imao je 10 poena i četiri asistencije, a Nikola Rebić 10 poena.

Bosna je četvrta na tabeli sa tri pobede i tri poraza.

Posle četiri uzastopne pobede na početku lige, Spartak je pretrpeo drugi uzastopni poraz i drugi je na tabeli.

U sledećem kolu Bosna će dočekati Iliriju, a Spartak će u Subotici igrati protiv Cedevita Olimpije.

(Beta)

Ne propustiteKošarkaEMOTIVNO SEĆANJE DIVCA NA ŽARKA LAUŠEVIĆA: Fali mi da danas popijemo kafu
WhatsApp Image 2025-11-15 at 12.14.28.jpeg
KošarkaVIDEO: Pogledajte najbolje poteze Bogdana Bogdanovića protiv Dalasa
Bogdan Bogdanović
KošarkaVIDEO: Pogledajte najbolje poteze Nikole Jovića protiv Njujork Niksa
Nikola Jović
KošarkaVIDEO: Pogledajte najbolje poteze Luke Dončića protiv Nju Orleansa
Luka Dončić

Košarkašice Srbije Izvor: Kurir