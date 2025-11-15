Košarkaši Bosne pobedili su na svom terenu Spartak 72:57 (21:16, 17:14, 19:16, 15:11), u utakmici sedmog kola Grupe B u ABA ligi.
Košarka
SPARTAK PAO U ZETRI: Košarkaši Bosne preslišali Subotičane
Slušaj vest
Ekipu Bosne predvodio je Petar Kovačević sa 16 poena uz četiri skoka, a Čejs Odidž i Majkl Jang dodali su po 10 poena. Edin Atić i Haris Delalić pobedi su doprineli sa po devet poena.
U ekipi iz Subotice Ševon Tompson postigao je 10 poena uz šest skokova, Olivije Hanlan imao je 10 poena i četiri asistencije, a Nikola Rebić 10 poena.
Bosna je četvrta na tabeli sa tri pobede i tri poraza.
Posle četiri uzastopne pobede na početku lige, Spartak je pretrpeo drugi uzastopni poraz i drugi je na tabeli.
U sledećem kolu Bosna će dočekati Iliriju, a Spartak će u Subotici igrati protiv Cedevita Olimpije.
(Beta)
Reaguj
Komentariši