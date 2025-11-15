Slušaj vest

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Beogradu Portugal 77:51 (23:12, 13:19, 16:12, 25:8), u utakmici drugog kola Grupe G u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027. godine i došla na korak od plasmana na to takmičenje.

Selekciju Srbije predvodile su Maša Janković sa 14 poena i pet skokova, Dragana Stanković sa 14 poena i četiri skoka, Ivana Raca sa 11 poena i pet skokova i Jovana Nogić sa 11 poena i četiri skoka.

U ekipi Portugala Sofija da Silva imala je 12 poena i šest skokova, Karolina Rodriges 11 poena, a Marsija da Košta postigla je devet poena.

Srpski tim ima obe pobede u grupi i na korak je od plasmana na Evropsko prvenstvo, koje će se 2027. godine održati u Belgiji, Finskoj, Litvaniji i Švedskoj.

U prvom kolu srpski tim pobedio je Island i sada ima četiri boda, a po jedan bod imaju Island i Portugal. Iz Grupe G dve ekipe plasiraće se na Evropsko prvenstvo.

U nastavku kvalifikacija Srbija će 11. marta dočekati Island, a tri dana kasnije igraće u Portugalu.