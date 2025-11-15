Slušaj vest

Košarkaši Budućnosti pobedili su na svom terenu u Podgorici Iliriju 84:78 (16:18, 21:21, 31:20, 16:19), u utakmici sedmog kola Grupe B u ABA ligi.

Foto galerija iz Pionira Foto: Starsport

Ekipu Budućnosti predvodio je Nikola Tanasković sa 20 poena. Aksel Butej pobedi je doprineo sa 12 poena, Oleksandar Kovlijar sa 11, a Džuvan Morgan sa devet poena i devet skokova.

U slovenačkom timu najefikasniji su bili Ognjen Jaramaz sa 19 poena uz osam asistencija, Tim Tomažič sa 14 poena uz sedam skokova i Luka Kureš sa 12 poena.

Budućnost je prva na tabeli sa pet pobeda i dva poraza, a Ilirija ima dve pobede i četiri poraza.

U sledećem kolu 23. novembra Budućnost će u Beogradu igrati protiv Mege, a Ilirija će dan ranije u Ljubljani dočekati Bosnu.

Ne propustiteKošarkaOTKRIVENO ŠTA SE DEŠAVA SA BATLEROM: Saša Obradović otvorio karte!
ZVEZDA-PANATHINAIKOS_074.jpg
KošarkaŽAKELJ POSLE PORAZA OD ZVEZDE: Vidi se glavna razlika između Evrokupa i Evrolige...
Andrej Žakelj
KošarkaSAŠA OBRADOVIĆ PRECRTAO DŽEREDA BATLERA: Amerikanac van tima!
Džered Batler
KošarkaDŽORDAN NVORA I POVREDA: Loša vest za Crvenu zvezdu!
ZVEZDA-ZALGIRIS_223.JPG

Košarkašice Srbije Izvor: Kurir