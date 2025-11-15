Slušaj vest

Košarkaši Budućnosti pobedili su na svom terenu u Podgorici Iliriju 84:78 (16:18, 21:21, 31:20, 16:19), u utakmici sedmog kola Grupe B u ABA ligi.

Ekipu Budućnosti predvodio je Nikola Tanasković sa 20 poena. Aksel Butej pobedi je doprineo sa 12 poena, Oleksandar Kovlijar sa 11, a Džuvan Morgan sa devet poena i devet skokova.

U slovenačkom timu najefikasniji su bili Ognjen Jaramaz sa 19 poena uz osam asistencija, Tim Tomažič sa 14 poena uz sedam skokova i Luka Kureš sa 12 poena.

Budućnost je prva na tabeli sa pet pobeda i dva poraza, a Ilirija ima dve pobede i četiri poraza.

U sledećem kolu 23. novembra Budućnost će u Beogradu igrati protiv Mege, a Ilirija će dan ranije u Ljubljani dočekati Bosnu.