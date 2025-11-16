Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su prethodne noći Milvoki Bakse rezultatom 119:95, a junak trijumfa bio je slovenački superstar Luka Dončić.

Fantastični Luka meč je završio sa 41 postignutim poenom, uz devet skokova i šest asistencija.

Šutirao je 9/19 iz igre, 5/11 za tri poena i 18/20 slobodna bacanja.

Pratili su ga Ostin Rivs sa 25 poena i Deandre Ejton sa 20 poena.

U poraženoj ekipi ubedljivo najefikasniji bio je grčki as Janis Adetokumpo, koji je utakmicu završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom. Imao je 32 poena, 10 skokova i pet asistencija, ali to nije bilo dovoljno da njegov tim izbegne ubedljiv poraz na ovom meču.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog susreta: