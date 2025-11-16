Slušaj vest

Surova dominacija Nikole Jokića se nastavlja!

Denver je prethodne noći na gostovanju savladao Minesotu Timbervulvs rezultatom 123:112 i tako zabeležio sedmi uzastopni trijumf.

Centralna figura meča ponovo je bio srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je na ovoj utakmici zabeležio svoj sedmi tripl-dabl ove sezone.

Najbolji košarkaš na planeti meč je završio sa 27 poena, 12 skokova i 10 asistencija. Ruku na srce, imao je i šest izgubljenih lopti, ali to nikako nije umanjilo njegov impresivan učinak na ovoj utakmici.

Detalji sa meča Minesota - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Dovodio je do ludila protivničke igrače, radio bukvalno šta je hteo na terenu! Pogađao kad je bilo najpotrebnije, dominirao u reketu, sjajno razigravao saigrače i atraktivnim potezima bacao u očaj domaću publiku.

Uživajte u majstorijama nezaustavljivog Srbina:

