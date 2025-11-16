Slušaj vest

Surova dominacija Nikole Jokića se nastavlja!

Denver je prethodne noći na gostovanju savladao Minesotu Timbervulvs rezultatom 123:112 i tako zabeležio sedmi uzastopni trijumf.

Centralna figura meča ponovo je bio srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je na ovoj utakmici zabeležio svoj sedmi tripl-dabl ove sezone.

Najbolji košarkaš na planeti meč je završio sa 27 poena, 12 skokova i 10 asistencija. Ruku na srce, imao je i šest izgubljenih lopti, ali to nikako nije umanjilo njegov impresivan učinak na ovoj utakmici.

Dovodio je do ludila protivničke igrače, radio bukvalno šta je hteo na terenu! Pogađao kad je bilo najpotrebnije, dominirao u reketu, sjajno razigravao saigrače i atraktivnim potezima bacao u očaj domaću publiku.

