Na krilima nezaustavljivog Nikole Jokića Nagetsi su prethodne noći stigli do sedmog uzastopnog trijumfa i sada sa skorom 10-2 zauzimaju drugu poziciju u Zapadnoj konferenciji.

Denver je na gostovanju savladao Minesotu rezultatom 123:112, a Nikola Jokić meč je završio sa tripl-dabl učinkom. Zabeležio je 27 poena, 12 skokova i 10 asistencija.

U razgovoru sa poznatom američkom novinarkom Kejt Ving izneo je svoje utiske nakon meča.

"Imali smo dobre momente, oni su imali svoje i drago mi je što smo mi imali taj završni nalet. Igrali su juče, možda je i to bio faktor. U svakom slučaju, dobra utakmica za nas, zabeležili smo pobedu", počeo je svoje izlaganje Jokić.

Usledilo je pitanje o karakteru ovog tima. Denver igra sjajno ove sezone i Nikola ne krije oduševljenje zbog toga.

"Imamo različite tipove igrača i oni se sjajano uklapaju u naš sistem. Različite ličnosti, različiti tipovi igrača, stil... ali sve funkcioniše dobro - u odbrani i napadu", kaže Nikola.

Posebno se osvrnuo na igru svog tima u odbrani.

"Mislim da je ljudima stalo, želimo da budemo bolji. Ako neko ima loš meč-up, dobiće pomoć iza sebe, tako da želimo da igramo jedni za druge u odbrani."

