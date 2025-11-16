Dončić blistao u ubedljivom trijumfu Lejkersa.
MAGIČNI LUKA DONČIĆ! Amerika bruji o novoj čudesnoj partiji Slovenca: Pogledajte kako je zatrpao koš Janisovih Baksa! (VIDEO)
Na krilima fantastičnog Luke Dončića Lejkersi su prethodne noći savladali Milvoki Bakse rezultatom 119:95.
Dončić je bio nezaustavljiv na ovom meču. Utakmicu je završio sa 41 postignutim poenom, uz devet skokova i šest asistencija.
Šutirao je 9/19 iz igre, 5/11 za tri poena i 18/20 slobodna bacanja.
Nerešiva enigma za odbranu Baksa bio je Luka. Poigravao se čitav meč sa protinicima, pogađao iz svih mogućih pozicija, razigravao saigrače i atraktivnim potezima oduševljavao publiku.
Uživajte u najboljim potezima magičnog Slovenca:
