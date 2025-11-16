Slušaj vest

Nezaustavljivo deluje Luka Dončić ove sezone.

Lejkersi su prethodne noći ubedljivo savladali Milvoki Bakse, a maestralni Slovenac ubacio je čak 41 poen na ovom meču.

Detalji sa meča Lejkersi - Milvoki, Luka Dončić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Bio je to jubilarni 50. meč u NBA ligi na kom je prebacio brojku 40. Luka je tako postao tek četvrti igrač u istoriji koji je uspeo da napravi takav podvig pre 27. rođendana. Pre njega to su uspeli da urade samo Vilt Čemberlen, Bob Makadu i legendarni Majkl Džordan.

Pogledajte najbolje poteze Dončića na meču protiv Minesote:

