Luka ispisao nove stranice istorije NBA lige.
FANTASTIČNI DONČIĆ POMERA GRANICE: Pre njega ovo su uspeli da urade samo Vilt i Džordan!
Nezaustavljivo deluje Luka Dončić ove sezone.
Lejkersi su prethodne noći ubedljivo savladali Milvoki Bakse, a maestralni Slovenac ubacio je čak 41 poen na ovom meču.
Detalji sa meča Lejkersi - Milvoki, Luka Dončić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Bio je to jubilarni 50. meč u NBA ligi na kom je prebacio brojku 40. Luka je tako postao tek četvrti igrač u istoriji koji je uspeo da napravi takav podvig pre 27. rođendana. Pre njega to su uspeli da urade samo Vilt Čemberlen, Bob Makadu i legendarni Majkl Džordan.
