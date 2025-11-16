Slušaj vest

Sedmi trijumf u poslednjih osam mečeva zabeležili su Toronto Reptorsi.

Tim koji sa klupe predvodi srpski stručnjak Darko Rajaković savladao je prethodne noći Indijanu rezultatom 129:11.

Pred start nove sezone nisu im davali velike šanse, međutim, fantastičnim partijama jasno su stavili do znanja da će biti ozbiljan kandidat za plasman u plej-of. Trenutno imaju skor 8-5 i zauzimaju sjajnu četvrtu poziciju u Istočnoj konferenciji.

Do novog trijumfa Reptorse je predvodio Jakob Peltl sa 22 poena, dok se u poraženom timu istakao iskusni paskal Sijakam sa 30 postignutih poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:

Kurir sport

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports