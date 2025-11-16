U sjajnoj formi nalazi se ekipa srpskog trenera Darka Rajakovića.
NBA
DARKOVI REPTORSI BLISTAJU OVE SEZONE: Ovo niko nije očekivao - sedmi trijumf Toronta u poslednjih osam mečeva!
Sedmi trijumf u poslednjih osam mečeva zabeležili su Toronto Reptorsi.
Tim koji sa klupe predvodi srpski stručnjak Darko Rajaković savladao je prethodne noći Indijanu rezultatom 129:11.
Pred start nove sezone nisu im davali velike šanse, međutim, fantastičnim partijama jasno su stavili do znanja da će biti ozbiljan kandidat za plasman u plej-of. Trenutno imaju skor 8-5 i zauzimaju sjajnu četvrtu poziciju u Istočnoj konferenciji.
Do novog trijumfa Reptorse je predvodio Jakob Peltl sa 22 poena, dok se u poraženom timu istakao iskusni paskal Sijakam sa 30 postignutih poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:
Kurir sport
